Zielinski ora è italiano: per l'azzurro arriva la cittadinanza

Era arrivato in Italia nel 2011, scelto dall'Udinese. E dopo oltre dieci anni in Italia per Piotr Zielinski arriva anche la cittadinanza. Come riportato da Rai Sport, da questo pomeriggio l'azzurro è a tutti gli effetti anche cittadino italiano. La cerimonia di conferimento si è tenuta in prefettura a Napoli, alla presenza del Prefetto Claudio Palomba e dell'avvocato Nicola Leone che ha assistito il giocatore azzurro negli ultimi mesi durante la richiesta.

Per Piotr, dunque, la chiusura di un cerchio cominciato proprio nel 2011, quando aveva lasciato la Polonia per dire sì all'offerta dell'Udinese. Con i bianconeri una stagione tra le giovanili, due in prima squadra prima del passaggio in prestito a Empoli dove esploderà nel calcio italiano. Nell'estate del 2016 passa al Napoli con cui vince una Coppa Italia e lo scudetto dello scorso anno. In azzurro ha collezionato oltre 250 presenze con 50 gol segnati.