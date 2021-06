Mario Rui al Galatasaray, pronta un'offerta da 5 milioni di euro

Grandi opere in corso sulla corsia mancina del Napoli. Non è solo la posizione di Ghoulam a essere in discussione visto che anche Mario Rui non sembra sicuro della riconferma: il terzino portoghese sarebbe stato avvicinato dal Galatasaray nelle scorse settimane e, secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle prossime ore potrebbe arrivare la prima offerta al Napoli.

Una offerta di poco superiore ai 5 milioni di euro quella che potrebbe arrivare al Napoli dalla Turchia per Mario Rui, non di certo una cifra irrinunciabile e quella che il club azzurro si aspetterebbe. Il portoghese, 36 presenze e 2 assist nell'ultima stagione a Napoli con Gattuso, ha una valutazione che si aggira intorno ai 10 milioni e un contratto che scadrebbe con gli azzurri solo nel 2025.