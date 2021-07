Mario Rui al Galatasaray, ecco la prima offerta dalla Turchia

Il Galatasaray non ha dimenticato Mario Rui. Il terzino portoghese del Napoli è in cima alla lista dei desideri del club turco per questo mercato estivo, ma i timidi approcci arrivati nelle ultime settimane non avevano portato fin qui a nessuna proposta concreta.

Come riportato da Sky, nelle scorse ore gli emissari del Galatasaray avrebbero prospettato al Napoli la prima offerta: proposto un prestito con diritto di riscatto al club azzurro, formula che non fa di certo impazzire gli azzurri. Il vero ostacolo alla trattativa sembra essere in questo momento l'ingaggio di Mario Rui, che a Napoli percepisce poco più di 2 milioni di euro all'anno.