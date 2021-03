Mario Rui allontanato da Gattuso: poco impegno in allenamento

Dal Bologna al Bologna. Un girone fa Mario Rui era finito in tribuna all'ultimo minuto (insieme con Ghoulam, che invece ora sembra in netta risalita). Decisione punitiva da parte dell'allenatore nei confronti del terzino sinistro che era apparso svogliato. E un girone dopo potrebbe accadere lo stesso. Ieri, infatti, Mario Rui è stato allontanato durante l'allenamento. A Gattuso non è piaciuto l'atteggiamento del portoghese all'indomani del pareggio sul campo del Sassuolo. Non si tratta di certo della prima volta in casa Napoli. Lo scorso anno, infatti, Rino aveva preso la stessa decisione con Allan, che a detta sua non stava dando tutto per la maglia azzurra. Da qui a domenica, quando il Napoli affronterà il Bologna, però, può succedere ancora di tutto. Perché Gattuso non è un tipo che porta rancore e già oggi potrebbe chiarirsi con il giocatore e ricucire lo strappo.

A proposito di allenamento: ieri ancora a parte Lozano e Petagna, mentre oggi il Napoli capirà se Osimhen potrà essere arruolato. L'ultimo sorriso della punta azzurra era arrivato proprio un girone fa: all'andata contro il Bologna Osimhen aveva siglato il suo secondo gol in stagione con la maglia del Napoli. Un gol bello, ma soprattutto decisivo perché grazie a quella rete gli azzurri avevano portato via tre punti dal Dall'Ara continuando l'ottimo campionato iniziato poche settimane prima. Poi la sosta per le nazionali, l'infortunio alla spalla e le sedici partite guardate solo alla tv prima del rientro. L'infortunio alla testa a Bergamo ha fatto scattare tutte le precauzioni: Osimhen ha saltato il Granada in Europa League e poi le ultime uscite contro Benevento e Sassuolo, ma la visita neurologica di oggi potrà dare il via libera al nigeriano, che in questi giorni si è allenato con il gruppo e individualmente come da protocollo richiesto.

Corre verso il recupero anche Lozano, alle prese con la distrazione al bicipite femorale: ieri il messicano ha continuato con le sue terapie, non si forzerà il rientro ma tra il Milan e la sfida di recupero contro la Juventus Chucky potrà nuovamente aggregarsi al gruppo, così come il Napoli spera possa fare anche Petagna, che ieri è rimasto solo in palestra per le sue terapie. Da gestire anche Mertens e Zielinski: il belga ha fatto gli straordinari dopo il rientro, mentre Piotr nell'ultimo mese ha riposato solo metà gara contro il Granada nell'andata in Spagna.

