Mario Rui chiede scusa ai compagni: «Ripartiamo dalla mia espulsione»

«Mi è dispiaciuto il rosso contro lo Spartak, non l’avrei mai voluto e lasciare i compagni in inferiorità non è mai bello». A tre giorni dal ko in Europa League, Mario Rui torna a parlare e chiede scusa per l'espulsione che ha pesato sul match contro i russi. «La squadra mi è stata vicino, è importante ripartire e reagire dopo quell’episodio lì, penso che potremo farlo bene già oggi» ha detto il terzino portoghese oggi titolare contro la Fiorentina.

LEGGI ANCHE Insigne, il Chelsea è alla finestra: i Blues chiamano il capitano azzurro

Ascoltato prima della gara cneh Cristiano Giuntoli: «La squadra ha analizzato gli errori di giovedì: qualche errore è stato fatto ma siamo forti e con la Fiorentina abbiamo una gara importante. Insigne? Pensiamo al campo e al bene della squadra» ha commentato il direttore azzurro a Dazn. E sarà un match che vedrà anche il grande ex José Callejon: «Ho vissuto sette anni meravigliosi a Napoli, ma sono tranquillo. Siamo in un buon momento e affrontiamo la squadra prima in classifica: dobbiamo dare il massimo e fare bene, speriamo di essere all’altezza. È una gara importante non solo per me ma per tutta la squadra» le parole dello spagnolo.