Mario Rui, l'arma in più di Spalletti: «Resto a Napoli, puntate su di me»

Le voci di mercato corrono quasi quanto lui in questi primi giorni di ritiro, un ritiro che per Mario Rui ha anche l’ombra di un futuro incerto. «Sono un giocatore del Napoli, ho rinnovato un anno fa e ho un contratto lungo. Voglio restare qui» ha subito detto il terzino azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «E se arriverà un altro terzino me la giocherò, come succede sempre nelle squadre importanti. Puntate su di me, darò il massimo».

Una stagione in cui rilanciarsi dopo l’amarezza dell’ultimo anno. «Sono d’accordo con Spalletti quando dice di dimenticare il passato. Abbiamo un nuovo allenatore, guardiamo al futuro per migliorare quello che si può migliorare. La delusione è stata grande per tutti, la medicina è lavorare e fare bene» ha continuato il portoghese del Napoli, che ora vuole rilanciarsi. «Spalletti ha fatto sempre grandissime cose, è un grande allenatore e noi daremo il massimo per lui».