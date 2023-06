Mario Rui, festa scudetto anche in Portogallo: tutta la famiglia in maglia Napoli

Non si ferma la festa di Mario Rui. Il terzino azzurro è rientrato in Portogallo la scorsa settimana e ha celebrato lo scudetto insieme con amici e familiari a casa: tutti, ovviamente, in maglia azzurra numero 6.

Per il calciatore del Napoli, invece, maglia e regalo speciale: addosso la "Face Game" regalata dal club ai campioni azzurri, mentre, tra le mani un'opera tutta dedicata a lui e all'ultima fantastica stagione in azzurro.