Mario Rui-Galatasaray addio: i turchi vanno su Kurzawa del Psg

Continuano i contatti tra Mario Rui, il Napoli e il Galatasaray. Il club turco e quello azzurro, però, non hanno trovato l'accordo per il passaggio del terzino portoghese in giallorosso, visto il problema nella formula dell'affare: il Galatasaray vorrebbe strappare Mario Rui agli azzurri con un prestito annuale e poi il diritto di riscatto tra un anno, il Napoli invece vorrebbe almeno assicurarsi l'obbligo di riscatto a fine stagione.

Dubbi che hanno messo in standby il mercato napoletano per il terzino sinistro e che porterebbero il Galatasaray su altre piste: come riportato in Francia da RMC infatti, il club turco starebbe pensando a Lawyn Kurzawa, terzino del Paris Saint Germain che potrebbe essere ceduto dai parigini vista la concorrenza di questa estate. Il Napoli, dal canto suo, ha messo in attesa sia Emerson Palmieri che Olivera, le due piste più concrete al momento per la fascia mancina.