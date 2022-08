Mario Rui e l'inchino del tifoso: il video diventa virale in rete

Un episodio non immediatamente notato, ma che ha poi fatto subito il giro della rete. All'ora di gioco del match tra Napoli e Girona di mercoledì, in occasione di una rimessa laterale, uno dei raccattapalle impegnati dal club azzurro ha superato i cartelloni pubblicitari per fornire la sfera a Mario Rui, inchinandosi alle sue spalle per pochissimi secondi. Immortalato dalle telecamere, il video è poi diventato immedatamente virale tra i tifosi del Napoli che hanno cominciato a chiamare «Maestro» il terzino azzurro, tra i beniamini dei napoletani quest'anno.