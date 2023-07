Mario Rui, l'infortunio è serio: distrazione del retto femorale destro

Nuova valutazione medica per Mario Rui. Come riportato dal Napoli attraverso i suoi canali ufficiali, gli esami strumentali effettuati sul terzino portoghese in seguito all’infortunio rimediato nel corso dell’amichevole Napoli-Spal, hanno evidenziato una distrazione di primo grado del retto femorale destro.

Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà valutato nei prossimi giorni da vicino dallo staff medico azzurro. Mario Rui, infatti, è stato inserito da Rudi Garcia nell'elenco dei convocati per il ritiro di Castel di Sangro, seconda fase di preparazione dell'estate azzurra. Al portoghese serviranno almeno due settimane per il rientro in gruppo.