Mario Rui suona la carica Napoli: «Ci danno per spacciati?»

Sarà uno dei protagonisti della prossima stagione, Mario Rui, terzino azzurro intervistato da Radio Kiss Kiss: «Sono andati via giocatori importanti che hanno fatto tante cose buone per il Napoli. Ora sono arrivati giocatori con tanta fame che vorranno mettersi in mostra e fare cose importanti per la squadra. Fa molto piacere sentire i tifosi che mostrano grande affetto, io però non mi sono mai abbattutto quando c'erano le crticihe, ci saranno sempre nel calcio. Lo stesso non mi esalto quando ci sono dei complimenti».

«Quest'anno ci affideremo di più al gruppo dopo che sono andati via grandi compagni di squadra e giocatori forti» ha continuato il portoghese. «Anche quest'anno vogliamo fare cose importanti e c'è questa sensazione. Dimostreremo di essere un Napoli competitivo anche con i nuovi arrivi. Fa bene che ci danno per spacciati, è uno stimolo in più per fare meglio».