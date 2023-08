Mario Rui, l'agente: «Vuole restare ma promesse non mantenute, sarà scontento in squadra di scontenti»

«Dopo vari confronti con il presidente, sia di persona che telefonici, con uno scambio anche vivace di punti di vista, credo che De Laurentiis non abbia mantenuto le promesse e riconosciuto il giusto valore al mio assistito. Un qualcosa che io ritengo assurdo per quanto dimostrato da Mario Rui». Queste le parole di Mario Giuffredi, agente del calciatore portoghese che può diventare un altro caso di mercato per il Napoli «Mario Rui vuole continuare a Napoli: è sempre stato il suo desiderio. Abbiamo chiesto di allungare il contratto di un anno anche accettando una piccola riduzione sui due anni dell’ingaggio già in essere».

E allora cosa può accadere? In caso di offerte, si valuterà la cessione. «Ma se non dovesse arrivare un progetto convincente allora rimarremo e ci sarà un ulteriore giocatore scontento nella squadra degli scontenti» ha spiegato l'agente ai microfoni Twitch di TvPlay «Al presidente e al club saremo riconoscenti a vita. Devo, però, tutelare i miei calciatori ed il loro valore. Mario Rui interessa ad altre squadre, ma altre offerte non sono mai state prese in considerazione.

Io posso litigare con qualsiasi presidente o direttore, ma se c’è stima ed intelligenza, si mette tutto nel dimenticatoio e si guarda avanti».