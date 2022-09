Mario Rui, il nuovo idolo dei tifosi: «Ma con Gattuso voleva lasciare»

Tra i protagonisti di questo Napoli anche Mario Rui, terzino azzurro diventato fondamentale per Luciano Spalletti ma anche punto di riferimento per i tifosi azzurri. Un successo che poteva essere differente: «Tra i meriti di Spalletti c’è anche Mario: un anno fa, ma anche due estati fa mi chiamavano in tanti per portarlo via da Napoli» ha raccontato il suo agente Mario Giuffredi.

«Spalletti ha recuperato un giocatore che nell’anno di Gattuso aveva avuto mille problemi, come Lobotka. Quindi questo è un allenatore con grande pazienza che si fa seguire dai suoi giocatori» ha continuato a Tv Luna. «I giocatori, che sono delle persone intelligenti e furbe, sanno se chi stanno seguendo li porta da qualche parte. Mario Rui nella gestione precedente non riusciva a seguire Gattuso. Spalletti invece è arrivato e l’ha recuperato».