Napoli, dopo Di Lorenzo tocca a Mario Rui: «E anche Politano resterà»

«Abbiamo trovato un accordo definitivo per il rinnovo e coronato il sogno di Giovanni di essere capitano del Napoli a vita». Così Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, dopo il rinnovo fino al 2029 annunciato ieri sera in piazza a Dimaro: «È stata una serata piacevolmente felice. Stiamo lavorando anche per il rinnovo di Mario Rui ora, pensiamo di trovare un accordo anche per lui nei prossimi giorni» ha annunciato Giuffredi, con novità per il terzino portoghese attese già in giornata.

Più difficile il percorso rinnovo per Matteo Politano? «Vuole restare a Napoli, sa bene che la maglia non la regala nessuno. Qui sta molto bene, forse ha solo espresso male un suo stato d'animo e ci si è ricamato sopra. Non pretende di essere titolare, è intelligente e sa che non potrebbe essere così. Ma resterà sicuramente a Napoli e cercherà di vincere il quarto scudetto» ha spiegato ai microfoni di Canale 21 «Davide Faraoni rimane al Verona, sta bene dove sta».