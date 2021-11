Mario Rui, il segreto nel gruppo: «Spero non finisca come con Sarri»

Non sarà in campo stasera a Varsavia (squalificato) ma Mario Rui resta uno dei volti di questo avvio di stagione importante per il Napoli. «La nostra forza è il gruppo, il segreto è il lavoro quotidiano. Spalletti sta dando grande fiducia e consapevolezza a tutti e questo è un aspetto molto importante per l'intera rosa» ha detto il terzino portoghese. «Non subire gol è un passo fondamentale per raggiungere traguardi importanti. In avanti abbiamo un potenziale di grande qualità che può risolvere sempre le partite in ogni momento».

Dopo l'Europa League si torna a correre in campionato: «Il Milan è forte, ma non va sottovalutata l'Inter, è una grande squadra ed è campione d'Italia. La strada per il campionato è lunga e sicuramente si possono inserire tutte le big del torneo. Il campionato è molto equilibrato, ce la metteremo tutta per conquistare un traguardo che tutti i nostri tifosi desiderano e sognano. Il Napoli di Sarri? Non so onestamente se sarà possibile eguagliare quei 91 punti, ma quello che ci auguriamo è un esito migliore come risultato finale rispetto a quella stagione» ha detto Mario Rui a Radio Kiss Kiss.