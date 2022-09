Mario Rui al Mondiale col Portogallo? «Leader in Italia, lo stiamo seguendo»

La bella prestazione di ieri sera da titolare con il Portogallo rispolvera le chances di Mario Rui verso il prossimo Mondiale. Il terzino del Napoli spera di potersi guadagnare un posto nel gruppo portoghese che sarà in Qatar, capeggiato da Cristiano Ronaldo e pieno di qualità, con calciatori come Bruno Fernandes, Diogo Jota e le ambizioni di voler arrivare fino in fondo alla competizione.

«Mario Rui è sempre stato parte delle nostre liste di calciatori potenzialmente convocabili», ha spiegato il ct portoghese Fernando Santos a fine partita. «La maggior parte dei nostri tifosi non segue tutti i campionati, il mio staff tecnico lo fa e monitora anche lui. Mario Rui in questo momento è il terzino titolare del Napoli, la squadra che è al primo posto nel campionato italiano, sta giocando un'ottima stagione».