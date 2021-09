Mario Rui, da fantasma a freccia: la rinascita del mancino portoghese

La rinascita. O la riscoperta. Certo non era un fantasma come negli ultimi tempi si era ridotto a causa delle scelte di Gattuso. Ora Mario Rui è tornato a essere un protagonista. Il destino, perché per tutti era considerato quasi uno scarto prima dell'estate, quando la caccia al terzino sinistro sembrava una delle priorità. E invece l'austerity ha convinto De Laurentiis e Giuntoli a puntare tutto su di lui, magari con Juan Jesus come spalla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati