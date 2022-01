Una settimana di isolamento prima della bella notizia: il tampone è negativo. Un sollievo non solo per il Napoli di Luciano Spalletti ma anche e soprattutto per Mario Rui, che ha incontrato il covid a inizio anno. Sui social, la moglie Renata ha condiviso le immagini del ritorno "a casa" del terzino portoghese e l'abbraccio con i figli dopo l'isolamento.

LEGGI ANCHE Napoli, Ghoulam rialza i suoi: «Dobbiamo voltare subito pagina»