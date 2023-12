Napoli-Cagliari, probabili formazioni: Mario Rui verso il rientro

Una certezza e una speranza. La certezza è la convocazione di Mario Rui per la gara casalinga con il Cagliari al Maradona. La speranza è che il portoghese possa avere già un po' di benzina sufficiente nelle gambe per ritrovare minutaggio e consentire a Mazzarri un'alternativa di ruolo sull'out mancino a Natan (che è adattato in quella posizione). Il portoghese ha smaltito la lesione all’adduttore patita nel match con l’Empoli e già ieri stasera era rimasto in bilico per strappare una convocazione in Champions.

Poi però si è preferito non forzare ed andare sul sicuro con qualche giorno in più di recupero. Ancora lunghi i tempi di recupero per l’altro cursore mancino Olivera. L’uruguaiano è finito ko nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta (lesione al collaterale del ginocchio) e ne avrà fino a metà gennaio. Il Napoli aspetta entrambe.