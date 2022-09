Olivera convocato dall'Uruguay: giocherà contro Austria e Slovacchia

Dopo il match contro il Milan anche Mathias Olivera lascerà il Napoli a Castel Volturno per volare nel ritiro della sua nazionale. L'Uruguay lo ha inserito tra i convocati per le due sfide amichevoli che giocherà a fine mese, prima contro l'Iran e poi contro il Canada. La nazionale uruguaiana, però, non andrà troppo lontano: le due sfide in amichevole si giocheranno in Austria e Slovacchia.

📋 𝘾𝙊𝙉𝙑𝙊𝘾𝘼𝘿𝙊𝙎



Lista de convocados de @AlonsoDT para la próxima Fecha FIFA.



🆚🇮🇷 (23/9)

🆚🇨🇦 (27/9)#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/N1qeSFuUzG — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 16, 2022