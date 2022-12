Mathias Olivera, rimorso Mondiale: «Ecco la nostra rivincita»

Un Mondiale sfortunato per l'Uruguay di Mathias Olivera, il terzino sinistro del Napoli che è stato impegnato in Qatar con la sua nazionale e ha dovuto far fronte alla bruciante eliminazione dei suoi all'ultima gara del girone contro il Ghana per differenza reti.

«Non so se si poteva fare di più, ma ci fa male questa eliminazione e siamo dispiaciuti per come sia andata e per i nostri tifosi, che avevano aspettative migliori» le sue parole a Punto Canal. «È un vero peccato. Ma il calcio è così: avremmo potuto vincere o perdere le altre partite, non possiamo pensarci troppo. Dobbiamo guardare a quello che sarà il futuro, la nostra ripartenza passa da lì».