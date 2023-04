Matteo Politano infortunio: distorsione alla caviglia, salta la Juventus

Brutte notizie per il Napoli e per Luciano Spalletti all'indomani di Napoli-Milan che ha visto gli azzurri perdere tre calciatori per infortunio tra primo e secondo tempo. Il primo ad arrendersi è stato Matteo Politano: per l'azzurro una distorsione di primo grado della caviglia sinistra che lo costringerà a stare fuori contro la Juventus.

Anche Mario Rui aveva alzato bandiera bianca insieme con lui: il terzino portoghese questa mattina si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una infrazione della testa del perone destro, un infortunio che lo terrà fuori per il prossimo mese di campionato per il recupero completo. Meno preoccupazioni per Rrahmani: per il difensore, lieve distorsione della caviglia destra, difficile vederlo in campo domenica.