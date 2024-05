Maurizio De Giovanni attacca i calciatori del Napoli: «Non siete degni della nostra storia»

Ieri sera alla fine del match Napoli-Lecce, conclusosi con un pareggio, lo scrittore e tifoso Maurizio De Giovanni, affida i suoi pensieri e il suo risentimento ad un post Facebook:

«Dignità. Orgoglio. Professionalità. Rispetto. Riconoscenza. Niente di tutto questo. Quale che sia il motivo, non mi interessa. Quale che sia la giustificazione, non mi interessa. Non siete degni della nostra storia, nemmeno di quelli che sono retrocessi perché almeno quelli piansero. L’unica cosa buona che avete fatto è togliervi la maglia».

Numersi i commenti di assenso alle parole di De Giovanni, che mostrano la delusione della fine di un campionato sfortunato e che fa rimpiangere il terzo scudetto vinto lo scorso anno.