Le rivoluzioni come le sconfitte sono annunciate dagli uccelli magici, da certe posizioni delle stelle e da due sconfitte di seguito. Mai dai maghi. Così, Sarri, ancora una volta batte il Napoli, come sei mesi fa, con la sua Lazio. Blocca le uscite di Garcia, incarta Osimhen che ci mette molti errori dei suoi approfitta della difesa altissima del Napoli nel secondo tempo, e palleggiando e tenendosi molto basso ritrova la vittoria, e comincia a rimettere in ordine la sua squadra. Il punteggio poteva essere più largo e ci sarebbe stato, ma l'arbitro Colombo e il Var sono stati perfetti.

La Lazio nelle transizioni e nel palleggio è stata perfetta, saggia, geometricamente precisa. E poi Kvaratskhelia non si toglie mai, a nostro avviso. Alla fine Sarri ha dimostrato di essere un vecchio stratega che quando pare finito ritrova sempre la strada. Si è chiuso, ha saputo resistere, non ha sbagliato gli uomini, ha sacrificato Ciro Immobile che ha fatto un lavoro sporco, con molte smorfie, moltissimi colpi, ma l'ha vinta. Luis Alberto e Felipe Anderson hanno fraseggiato e dribblato tra le linee difensive del Napoli, e per Mathías Olivera bisogna confidare nelle telefonate di Marcelo Bielsa come sta accadendo a Darwin Nunez del Liverpool.

Purtroppo a Juan Jesus mancano gli strappi di Kim, e questa sera il Napoli ha misurato per la prima volta l'enorme vuoto lasciato. Nella Lazio ha brillato persino il vecchio Hysaj che ha tenuto bene Di Lorenzo e Politano. Insomma, Sarri l'ha vinta prima, dopo e durante. Il pareggio di Zielinski e il primo tempo col Napoli a pressare e sprecare hanno lasciato immaginare un secondo tempo diverso, che non c'è stato.

È imploso Anguissa, di una lentezza imbarazzante, e anche Daichi Kamada ha trovato il gol. Sarri non ha mai dimostrato di sentire la pressione dello stadio, della squadra scudettata, e nemmeno dell'ennesimo ritorno a casa, ha invece, ritrovato gioco, fantasia e persino pragmatismo. Ha capitalizzato tutti i punti deboli di questo Napoli in evoluzione, e con un secondo tempo esuberante, e tanto campo lasciato dal Napoli, ha dominato. Da allenatore ciclista davanti alla salita che aveva si è alzato sui pedali ed è andato in fuga. Ha misurato ogni spazio, ha tenuto strette le linee, sacrificato in bellezza, e vinto in scioltezza. Ha ristabilito priorità e gerarchie. In un crescendo.

Nel primo tempo la Lazio ha trovato nella sua prima azione d'attacco, con una svista difensiva in area, un buco ed ha segnato. Un tacco alla Crespo di Luis Alberto, uno che sa accarezzare il pallone. Il resto dei gol, quello convalidato di Kamada e gli altri due annullati di Zaccagni e Guendouzi, sono arrivati su scambi in ripartenza di palle perse dai napoletani o buchi di spazi. La grande intensità, per un paradosso, ha premiato la Lazio.

Tutto il romanticismo e l'ingenuità sempre apparente di Sarri appartengono al passato, quello di oggi è un Sarri diverso, e il sarrismo è un linguaggio in evoluzione, e questa evoluzione passa per i ripiegamenti e le attese. Ha impiegato due partite per colmare l'assenza di Milinkovi-Savic, e ancora gli servirà altro tempo, ma contro il Napoli, la squadra ha cominciato a dimenticarlo, ed è entrata in una nuova fase. In fondo, come il Napoli sa bene, Sarri è bravissimo nell'arte dell'arrangiarsi come accadde con Mertens, al quale Sarri ha regalato anni e gol, con una seconda vita calcistica. Tutta l'aggressività del sarrismo ora è diventata transizione, scambio, da diagonale a porta girevole, in pochi anni. Sarri ha ancora molte vite e tanto da dire al mondo del pallone.