A piccoli passi stanno per fare il loro rientro nel gruppo anche Olivera e Meret: ieri hanno svolto personalizzato. Se oggi riusciranno a fare parte dell’allenamento, non è escluso che possano andare in panchina contro il Milan. Ma c’è da fare i conti con una gerarchia in porta che rischia di essere cambiata a favore di Gollini.

In ogni caso, l’emergenza è alle spalle. Nel test di ieri Mazzarri non si è nascosto, piazzando già Ostigard nella linea difensiva che a Milano può tornare a essere a tre, con Di Lorenzo e Mazzocchi sugli esterni, e con i due “mediani” Anguissa e Lobotka. E in attacco, Simeone. Anche se a Raspadori questa situazione inizia a pesare. E non poco.

Intanto, anche Zielinski ha svolto allenamento personalizzato e ha accusato ancora un problema di affaticamento. Se continua così, a San Siro non andrà neppure in panchina. Ma si fa fatica a pensare a questo declino, all’idea che da qui a maggio finisca ai margini di ogni cosa. In 16 partite di campionato che mancano alla fine, chissà quante volte ci sarà bisogno del suo supporto. Anche se è già dell’Inter. E serve un faccia a faccia con Mazzarri: il tecnico è pronto a chiedere se si sente in grado di dare ancora una mano al Napoli.