Mazzarri rischia l'esonero dal Napoli? Ecco cosa dicono le quote

Non è iniziato nei migliori dei modi il Mazzarri 2.0 a Napoli, dopo la vittoria in casa dell'Atalanta sono arrivate ben cinque sconfitte in sette partite, tra cui la pesante débacle interna con il Frosinone in Coppa Italia. L'allenatore che rischia un clamoroso addio entro il prossimo 7 gennaio, è ora sceso a 6 volta la posta su Snai.

Con la conferma dello scudetto ormai pressoché impossibile, e offerta ora a 50 su Sisal, il tecnico livornese deve puntare una qualificazione alla Champions alla portata, ma salita a 1,85.





Neanche un piazzamento in top 4 potrebbe mantenere Mazzarri alla guida del Napoli per il prossimo campionato: il favorito per guidare la squadra ad agosto 2024 è infatti Antonio Conte, ancora in cerca di una panchina, e proposto a 4, seguito da Francesco Farioli - sorpresa dell'anno in Ligue 1 con il Nizza - a quota 6, con il trio Vincenzo Italiano, Fabio Cannavaro, Thiago Motta fissato a 7,50.