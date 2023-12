Mazzarri frana su "Kavra": «Con questo nome divento pazzo»

«...però noi dobbiamo essere bravi a capire che se vanno in tre su Kavra...lo pronuncio bene?» chiede Walter Mazzarri nel bel mezzo della sua conferenza stampa pre Juventus-Napoli.

"Kavra" è in realtà Kvara, Khvicha Kvaratskhelia, il georgiano dal cognome quasi impronunciabile che non è ancora facilissimo per il neo allenatore azzurro. «Perché con questo nome io divento matto» ha detto con una risata il toscano in conferenza.