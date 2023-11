Mazzarri torna a casa. Nel caso del Napoli, gestione De Laurentiis, è la prima volta che il patron della Filmauro si affida ad un cavallo di ritorno. Walter Mazzarri torna sulla panchina azzurra a distanza di dieci anni esatti dall'ultima volta. Mazzarri è il decimo allenatore ingaggiato da Adl, l'undicesimo se si considera che per il tecnico di San Vincenzo si tratta del secondo incarico affidatogli proprio dal produttore cinematografico della Filmauro.

Il terzo a voler essere precisi, considerando che Mazzarri aveva già avuto una prima esperienza al Napoli come assistente e preparatore dei portieri con Renzo Ulivieri sulla panchina partenopea (campionato 1998-99). Allora alla guida del club c'era ancora Corrado Ferlaino ed Ulivieri non riuscì neppure a finire la stagione (al suo posto la soluzione Vincenzo Montefusco dalla Primavera ad interim). Inutile dire però che ciò che lega maggiormente il 62enne allenatore toscano ai colori azzurri è il quadriennio passato all'ombra del Vesuvio. Subentrato a Roberto Donadoni (anche oggi come allora arriva a campionato in corso al capezzale del Napoli) porta il Napoli al sesto posto in classifica e centra la qualificazione in Europa League. Al suo esordio inaugura quella che è stata ribattezzata la «zona Mazzari», battendo in rimonta il Bologna con rete decisiva di Maggio in pieno recupero (18 ottobre 2009). L'anno successivo si alza l'asticella: gli azzurri chiudono la stagione sul terzo gradino del podio e sopratutto staccano il pass per la qualificazione alla Champions League dopo 21 anni di attesa. La competizione nella coppa dalle grandi orecchie si fa sentire la stagione seguente: il Napoli supera la fase a gironi salvo poi essere eliminato agli ottavi dal Chelsea nel doppio confronto che si decide a Londra ai tempi supplementari. Inevitabilmente la squadra paga dazio in campionato, chiudendo al quinto posto.

La truppa di Mazzarri, però, conquista la coppa Italia battendo il finale all'Olimpico la Juventus (rigore di Cavani e rete di Hamsik) e riportando il trofeo a Napoli dopo un quarto di secolo. È il primo (ed unico finora) trofeo conquistato da Mazzarri nella sua ultraventennale carriera da allenatore. A livello individuale invece ha vinto il premio Bearzot, il premio Andrea Fortunato e quello dell'allenatore dei sogni (tutti e tre quando era alla guida del Napoli). L'anno successivo (stagione 2012-13), il tecnico non riesce ad aggiudicarsi la Supercoppa italiana (ko a Pechino contro la Vecchia Signora), ma ottiene il suo miglior risultato in campionato con il Napoli, arrivando al secondo posto in classifica con 78 punti alle spalle della «solita» Juventus. Al termine della stagione, Mazzarri decide di cambiare aria, chiudendo la sua esperienza in azzurro dopo 1322 giorni, conditi da 182 panchine, 89 vittorie, 49 pareggi e 44 sconfitte. Al suo posto, De Laurentiis chiama Rafa Benitez. Napoli è stata un trampolino per Mazzarri che subito dopo si accasa all'Inter di Moratti prima e Thohir dopo, con un contratto biennale. All'ombra della Madonnina, però, le cose non vanno come ci si aspetta nonostante una squadra di spessore in cui spiccano elementi del calibro di Icardi e di Palacio (tra gli altri). Il biscione ha perso smalto, Mazzarri si limita ad un timido quinto posto e non chiude neppure la seconda stagione in nerazzurro: complice un rapporto conflittuale con la tifoseria, l'allenatore viene sollevato dall'incarico dopo il pareggio interno al Meazza contro il Verona (2-2). Per Walter si tratta del primo esonero in carriera. Quello che doveva essere il trampolino di lancio, dopo la bella esperienza quadriennale a Napoli con De Laurentiis, si è rivelato una sorta di boomerang.

Mazzari nel 2016 attraversa la Manica per accettare le avance del Watford con cui ottiene una salvezza in Premier League, ma decide di non proseguire più il rapporto con il club inglese la stagione successiva. E siamo all'oggi, o quasi. L'allenatore di San Vincenzo si accorda con il Torino dove resta per due stagioni e mezzo. Con i granata il rendimento è altalenante fino a «deragliare» a metà del campionato 2019-20: dopo tre pesanti ko consecutivi, infatti, le parti decidono di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro. Mazzarri a quel punto resta alla finestra per oltre un anno fin quando non accetta di affrontare l'impresa disperata di salvare il Cagliari, penultimo in graduatoria subentrando all'esonerato Semplici. Le intenzioni ci sono, i risultati molto meno. A tal punto che il presidente del club sardo, Tommaso Giulini, lo esonera nonostante il triennale che aveva sottoscritto otto mesi prima.