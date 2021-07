Mazzarri, quanto amore per Napoli: «Tornassi indietro, non andrei via»

Tornando indietro, lasceresti Napoli? Questa la domanda fatta a Walter Mazzarri, ex allenatore azzurro intervenuto in un forum al Centro Commerciale Jambo in occasione della mostra fotografica su Diego Armando Maradona. «Dopo 4 anni, con giocatori che avevo creato quasi tutti io... erano ragazzi, Hamsik veniva dal Brescia, Cavani dal Palermo, Lavezzi era in difficoltà, quando tiri fuori tutto dopo 4 anni o cambi piazza o devi cambiare tanti giocatori» la risposta del toscano.

«Col senno del poi forse sarebbe stato meglio non andare mai via, ma sono stato contento di ciò che avete detto» ha continuato Mazzarri in collegamento. «Anche grazie a quei quattro anni che abbiamo fatto insieme si è potuto poi andare a comprare calciatori dal Real Madrid, mentre noi prima li potevamo comprare dal Bologna. Napoli mi è rimasta nel cuore, chissà se un giorno ci ritroveremo».