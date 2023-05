Mbappé come Osimhen: ferisce la tifosa e va sugli spalti

Kylian Mbappé come Victor Osimhen: anche l'attaccante francese del Paris Saint Germain ha vissuto una situazione simile a quella del collega del Napoli, che lo scorso febbraio a La Spezia aveva colpito una tifosa con un tiro durante il riscaldamento prepartita. In casa dello Strasbourg è successo lo stesso alla stella francese: tiro violento e botta sul naso. Proprio come Victor, anche Mbappé si è precipitato sugli spalti, restando poi con la tifosa il tempo necessario all'intervento dei sanitari.