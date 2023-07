Meluso: «Juventino come Giuntoli? De Laurentiis non me l'ha chiesto»

Il passato juventino scoperto solo qualche mese fa per Cristiano Giuntoli torna d'attualità per Mauro Meluso, neo direttore sportivo azzurro che del toscano prende il posto quest'anno e che nella conferenza stampa di presentazione a Dimaro mette in chiaro le cose.

«De Laurentiis non mi ha chiesto per quale squadra tifassi nel nostro primo incontro, ma in ogni caso non tifo Juventus» dice il neo ds napoletano con un mezzo sorriso. «Non ho una passione per una sola squadra. Ho giocato in A con Lazio e Cremonese e a loro sono legato. Ma di solito tifo per la squadra in cui lavoro: ho dato tutto per il Lecce, ho dato tutto per lo Spezia, ora darò tutto per il Napoli» ha concluso Meluso.