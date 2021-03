Mendy al Napoli, l'ultimo retroscena: offerta 20 milioni ma scelse il Real

Oggi brilla in maglia Real Madrid Ferland Mendy, esterno sinistro di fiducia di Zinedine Zidane, ma prima dei blancos ad essere arrivati a un passo dal calciatore francese era stato proprio il Napoli. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, infatti, il primo club a interessarsi al calciatore oggi in Spagna è stato proprio quello azzurro: «Prima del Real Madrid è arrivato il Napoli. Quindi la Juventus. Ma il Lione non voleva venderlo» ha confermato l'agente del calciatore.

La Juventus aveva messo sul piatto 25 milioni più 5 di bonus. Il Napoli, invece, era arrivato a proporre 20 milioni con molti bonus: c'erano stati diversi incontri, con Giuntoli andato di persona a Marsiglia per parlare con l'agente, ma il Lione aveva alzato il muro. Alla fine a spuntarla è stato il Real Madrid, che ha dovuto sborsare 48 più 5 di bonus per chiudere.

