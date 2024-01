Calciomercato Napoli: nuovo sprint per Mangala, in difesa Theate resta in pole

Lotta a due per il rinforzo nel centrocampo del Napoli con una possibile terza sorpesa. Barak e la Fiorentina temporeggiano, il Napoli conferma l'interesse per il 29enne calciatore della Repubblica Ceca, ma soltanto con la formula del prestito. Si tratta ad oltranza. Il club azzurro però si guarda intorno e torna alla carica per Orel Mangala del Nottingham Forest. Il 25enne centrocampista belga, originario della Repubblica del Congo, ha ancora un anno di contratto con i Reds che vorrebbero monetizzare, sebbene il club di Adl preferisca un prestito la cui formula resta da perfezionare.

Ancora una volta si ragiona sul prestito con riscatto (da stabilire se obbligato o facoltativo da parte del Napoli). Per uscire dall'impasse si ragiona su un eventuale conguaglio da parte del club azzurro in caso di mancato riscatto. Mangala è un giocatore fisico, polivalente, che in Premier quest’anno è stato impiegato sempre in un centrocampo a “due”, segnando anche un gol contro l’Aston Villa. Sul giocatore pare abbia messo gli occhi anche il Rennes nelle cui fila c'è il difensore 23enne Arthur Theate (belga anche lui) finito da tempo nei radar azzurri insieme a Perez.