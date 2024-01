I controsensi dell'assurdo mercato del Napoli: da Perez a Ostigard

Al Napoli serviva un rinforzo in difesa dopo l'errata scelta dell'acerbo Natan e un difensore non è arrivato, anche se in cima alla lista degli obiettivi del mercato di gennaio c'era Dragusin, il centrale del Genoa poi approdato al Tottenham. Sembrava tutto fatto tra De Laurentiis e Pozzo, cari amici, per l'argentino Perez, che invece non vestirà la maglia azzurra perché il Napoli ha deciso di confermare Ostigard, o vi è stato costretto dalla impossibilità di cedere il norvegese, questo ancora non è chiaro.

I controsensi di un mercato che ha creato parecchi problemi nei mesi successivi alla festa per lo scudetto. Ma c'era bisogno della partita contro la Lazio per valutare Ostigard, peraltro il centrale che nella scorsa stagione ha giocato meno di tutti, una decina di presenze tra campionato e coppe? Sicuramente no. E allora perché spingersi su Perez, salvo poi mollare la presa. Per questioni economiche? E' un dubbio che magari potrà sciogliere De Laurentiis, o Mazzarri, che in questi giorni sta riflettendo se tornare alla difesa a 4 o confermare la linea a 3 (anzi, a 5) che ha consentito al Napoli di subire una sola rete nelle ultime tre partite, quella di Lautaro nella finale per la Supercoppa a Riad.

Vedremo nelle prossime settimane quanto spazio avranno i nuovi, quelli presi a titolo definitivo o in prestito. Capiremo se saranno altri Lindstrom, sotto utilizzato rispetto alla cifra (25 milioni) investita per il suo cartellino, o uomini su cui contare per la risalita verso la zona Champions, che ovviamente non può prescindere dalle motivazioni e dai gol di Osimhen, al termine della Coppa d'Africa.

Giovedì 1 febbraio, ultimo giorno del mercato invernale, deve rappresentare per il Napoli l'inizio della programmazione per la stagione 2024-2025. I tifosi coltivano la speranza che vi possano essere operazioni come quelle dell'estate 2022, decisive per la conquista dello scudetto.