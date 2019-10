LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una storia incredibile alle spalle e la capacità di farsi apprezzare in tutta Europa. Tutti conoscono, il talentuoso esterno sudcoreano del Tottenham che ora rischia di diventare un caso di mercato per il club inglese in vista del prossimo gennaio.Secondo quanto riportato da, infatti, il calciatore Spurs potrebbe lasciare la Premier League nei prossimi mesi e approdare proprio in Serie A. Su di lui, si legge, ci sarebbero le attenzioni di, la sua valutazione si aggira intorno aie quest'anno ha già messo insieme 5 gol tra campionato e