In attesa dell'ennesima telenovela sul caso Samardzic, spunta il nome di Hamed Junior Traorè per l'attacco del Napoli. L'ex Sassuolo, oggi in forza al Bournemouth, è sul taccuino dello scouting azzurro che al momento è in vantaggio su Roma e Milan. Traorè, 23 anni, è reduce da un'esperienza poco felice in Premier League, impiegato con il contagocce sia per scelta tecnica sia per aluni acciacchi che gli hanno permesso di collezionare appena tre presenze in campionato. Facile immaginare che l'attaccante della Costa D'Avorio sarebbe ben lieto di tornare in Italia. Il giocatore può essere impiegato sia a centrocampo sia in attacco.

Intanto il Napoli resta alla finestra sul caso Lazar Samardzic. Il giovane e talentuoso centrocampista tedesco, naturalizzato serbo, era da tempo in parola con De Laurentiis, ma proprio quando tutto sembrava fatto si è registrata una doppia frenata. Apparentemente per le sirene della Premier League con il Brighton di De Zerbi che avrebbe fatto temporeggiare il ragazzo. Di fatto, però, su Samardzic c'è il forte interesse della Juventus di Giuntoli. Il Napoli - che ha già raggiunto un'intesa di massima con l’Udinese per il cartellino di Lazar – resta alla finestra. Molto dipenderà naturalmente dalla decisione del ragazzo che ha ricevuto un'offerta daol club azzurro di un contratto quadriennale (da 1,8 milioni a salire) con opzione per il quinto anno. A quanto pare, la Vecchia Signora ha messo sul piatto della bilancia un ingaggio più alto, ma con una durata inferiore. Staremo a vedere. In dirittura d’arrivo, invece, la trattativa per il 23enne difensore argentino, Nehuen Perez sempre dell'Udinese. In alternativa è pronto il più esperto connazionale Martinez Quarta (27 anni, contratto in scadenza a giugno prossimo...) della Fiorentina. Sponda viola, occhio anche ad Antonin Barak, 29enne trequartista della Repubblica Ceca.