Un giovane granatiere ed uno di prospettiva. Un difensore per rimpinguare il pacchetto arretrato ed un talento grezzo che non aspetta altro che poter finalmente brillare. Non solo. Il Napoli tenta Perez dell'Udinese, rilancia per Theate e resta sulle tracce di Solet del Salisburgo. C'è di più. Si sta per chiudere anche l'ingaggio del 18enne trequartista Matija Popovic, soffiandolo al Bayern Monaco. Con ordine. Per rinforzare il pacchetto arretrato, il club azzurro continua a ragionare con la famiglia Pozzo per arrivare al 23enne Nehuén Perez. Il club friulano non vorrebbe privarsene prima della fine del campionato, ma è anche vero che 15 milioni di euro sul piatto della bilancia potrebbero far vacillare le certezze iniziali.

Spunta anche il nome di Oumar Solet. Il difensore centrale di origini francesi, 24 anni, è stato valutato circa 20 milioni di euro dal club austriaco che lo aveva prelevato soltanto due stagioni or sono dal Lione. Solet è reduce da un infortunio alla coscia ed ha giocato 8 partite nel massimo campionato austriaco, mettendo a segno anche una rete. Brassier del Brest resta una pista alternativa così come Chalobah del Chelsea.

Capitolo Popovic: il talento serbo, appena maggiorenne, si ritrova senza contratto dopo aver militato nell'U-17 del Partizan Belgrado: per lui 20 gol e 5 assist. Sulle sue tracce c'è anche il Bayern, ma il Napoli sembra in vantaggio e potrebbe anche girarlo in prestito per farsi le ossa. Staremo a vedere.