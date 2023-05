Meret, lo scudetto dell'orgoglio: «Si è riscattato dopo due anni complicati»

Presente a Coverciano in occasione del premio MCL Inside the Sport, l'agente di Alex Meret Federico Pastorello ha commentato anche la stagione del suo assistito, fresco campione d'Italia con il Napoli di Luciano Spalletti.

«Sono contentissimo di quello che ha fatto Alex, veniva da due anni complicati non per colpa sua e oggi si è ripreso ampiamente il suo palcoscenico» ha detto l'agente del portiere azzurro a margine della premiazione ricevuta. Il Napoli però, è pronto a cambiare in panchina: «Spalletti ormai lo ha già annunciato, penso che il Napoli andrà a pescare all'estero o farà una scommessa. Per le altre panchine non vedo grandissimi cambiamenti».