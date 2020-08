LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Solo una voce di mercato e nulla più quella che avrebbe voluto Alex Meret a Torino ea Napoli il prossimo anno, in uno scambio tra portieri che per una stagione avrebbe potuto favorire entrambe le squadre. A smentire ogni interessamento ci ha pensato direttamente, numero uno granata che ha fatto il punto sul mercato.«Non è vero che dobbiamo prendere sei giocatori: ho letto che abbiamo bisogno del portiere, ma noi abbiamo Sirigu e ce lo teniamo stretto» ha confessato il patron granata. «In attacco ci sono, Zaza e Iago, un altro attaccante non ci serve. E poi abbiamo rinnovato, preso Rodriguez, c'è Singo che ha grandi prospettive, c'è Aina che per Giampaolo ha grandissime qualità. Ci servono un play, una mezzala e magari un esterno destro».