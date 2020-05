LEGGI ANCHE

Alex Meret scende in campo al fianco di @komenitalia per sostenere la Race for the Cure, la più importante manifestazione per la prevenzione e la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. pic.twitter.com/wbWCW4reCa — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 17, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il portiere del Napoli Alex Meret scende in campo insieme con tutti gli altri azzurri al fianco di "Komen Italia" per sostenere la Race for the Cure, la più importante manifestazione per la prevenzione e la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Attraverso i canali social ufficiali,lancia l’appello ai fan per contribuire con una donazione.«La pandemia ha fermato la Race, ma la lotta ai tumori del seno non si ferma. In vent'anni anni la Race for the Cure, la più importante manifestazione per la prevenzione e la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, ha dato una grande contributo. Già da ora sul sito www.komen.it sarà possibile effettuare una donazione libera. Dai anche tu un contributo, insieme possiamo ottenere un grande risultato» il messaggio di