Un'altra pretendente per Alex Meret . Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sarebbe l'Atalanta sulle tracce dell'azzurro classe 1997, pronto a vivere la sua terza stagione di Napoli. Sempre stretto nel dualismo con, Meret potrebbe anche essere una pedina del mercato estivo per il club diE l'Atalanta ci pensa per sostituire Gollini , un rivale dello stessoquando si tratta di vestire la maglia della nazionale frenato però oggi da un infortunio che preoccupa la società nerazzurra. I primi contatti con ilsarebbero però stati negativi vista l'alta richiesta del club azzurro.