Meret campione d'Europa: sarà punto fermo del Napoli

Alex Meret campione d'Europa con l'Italia, una gioia condivisa con i compagni: il portiere del Napoli ha fatto gruppo, perfettamente inserito nell'Italia di Mancini, sarà un punto fermo anche per il futuro della Nazionale insieme a Donnarumma, a partire dai settembre nei prossimi match di qualificazioni per i Mondiali in Qatar 2022 e di ottobre nella final four di Nations League.

Punto fermo anche nel Napoli, fa parte degli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati