Meret, complimenti a Donnarumma: «Gigio, onorato di essere con voi»

«Per raggiungere certi obiettivi non basta il talento» scrive Alex Meret, fresco di titolo con la nazionale italiana di Roberto Mancini all'Europeo. In un lungo post sui social, il portiere del Napoli ha voluto fare i complimenti a Donnarumma e Sirigu, colleghi tra i pali con cui ha condiviso l'esperienza internazionale: «Sono onorato e orgoglioso di aver condiviso questa emozionante avventura con due numeri uno come voi, sia dentro che fuori dal campo! Alla prossima».