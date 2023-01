Meret, dietrofront agente: «Può restare a Napoli ancora un po'»

«Prima del rinnovo ha giocato cinque partite sapendo che da un giorno all'altro sarebbe arrivato un altro portiere. È stato bravo, freddo e professionale a gestire la situazione». Queste le parole di Federico Pastorello, agente di Alex Meret: il portiere azzurro ha rinnovato di una stagione il contratto la scorsa estate per aiutare la continuità in campo, ma a fine anno le parti dovranno aggiornarsi nuovamente visti anche i rumors di mercato per Meret dalla Premier League.

«Poi probabilmente ci si è resi conto tutti che la soluzione migliore era continuare e infatti abbiamo trovato l’accordo con il Napoli. Siamo molto contenti di averlo fatto» ha spiegato l'agente ai microfoni di Rai Sport. «Futuro a Napoli? Non lo escludo, nel senso che Napoli è un top club. Ma Alex è giovane, mi aspetto anche che un giorno possa fare un’esperienza fuori dall’Italia perchè è un ragazzo modello. Da questo punto di vista tutto può essere, però oggi come oggi io non escludo un futuro di Alex a Napoli».