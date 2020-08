© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inviato a Castel di SangroSi ricomincia da zero. Meret può stare tranquillo: voleva chiarezza e l'ha avuta. Non esiste una dittatura di Ospina, nel senso che l'alternanza sarà sempre all'ordine del giorno anche la prossima stagione, che sarà lunga, complicata e piena zeppa di impegni uno vicino all'altro. Ma Alex, dopo aver smosso il suo agente Pastorello, ha avuto dal Napoli le risposte che desiderava: si parte alla pari, o meglio viene azzerata persino quella leggera predilezione che Gattuso aveva per Ospina e che ha spinto Ringhio a schierare sul campo il numero 1 della Colombia nella semifinale di Coppa Italia e a Barcellona in Champions.. Se così si può dire. Perché quando partirà l'Europa League a metà ottobre poi sarà un incubo e inizierà il turnover. Nella scelta peserà anche un altro personaggio, appena arrivato alla corte azzurra: Valerio Fiori, ex di Lazio e Cagliari. È il nuovo preparatore dei portieri, ha preso il posto di Nista ed è una scelta che Gattuso ha indirizzato in prima persona. Doveva già arrivare a dicembre. Di lui Ringhio si fida ciecamente. Insieme in campo hanno vinto campionati, Champions e Supercoppa europea. L'ex rossonero era già stato il suo preparatore dei portieri durante l'avventura al Milan, dove ha seguito la crescita di Donnarumma. Ma è chiaro che se Meret ha deciso di restare è perché ha avuto rassicurazioni importanti: il portiere del futuro è lui e con Ospina non potrà che continuare a crescere avendo le spalle al coperto. D'altronde, il ballottaggio non deve pesare. Poi si sa, finché le cose vanno bene, hanno ragione tutti: sia i fanatici della tirannide, sia i sostenitori della democrazia. Viceversa, quando ci scappano errori gravi, comincia il giro delle mozioni: era proprio il caso? È corretto pensare che siano tutti uguali? Bene, per Gattuso al momento è così. Prevede cambi continui, ma con una gerarchia al momento ribaltata:. Perché quando De Laurentiis ha deciso di prenderlo dall'Udinese, voleva assicurarsi di stare tranquillo per almeno 4 o 5 anni. Gattuso è un allenatore modernissimo, e la dottrina dei suoi padri non l'ha mai seguita: sostituisci tutti, meno il portiere. E il concetto di concorrenza è stato ribaltato: è uno stimolo, dicono.Il calendario fitto e il gioco con i piedi hanno condizionato la stagione di Meret. Vero che il dodicesimo uomo non esiste più ma essere considerato portiere di riserva lo ha amareggiato. D'altronde, è nel quartetto scelto dal ct Mancini, lui sa di avere un ruolo di primo piano, probabilmente alle spalle di Donnarumma ci sta lui. O almeno è in corsa. Ospina ha vissuto con più serenità questa alternanza. Tra pochi giorni compie 32 anni ed è un pezzo importante di questa squadra. Capace di non uscire di casa, di rinunciare al rito dell'accompagnamento dei bimbi a scuola, durante gli ultimi giorni del Napoli di Ancelotti, proprio per l'amarezza dei risultati negativi. Ospina e Meret sono amici: non è un caso che il primo a correre ad abbracciare il portiere friulano dopo il rigore parato a Dybala nella finale di Coppa Italia è stato proprio il colombiano. Ecco, se prima essere la riserva era una specie di condanna alla prigione della panchina, adesso è cambiato tutto. La titolarità è un concetto astratto. Ma a inizio stagione, almeno all'inizio, il primo giro toccherà a Meret. Poi sarà lui a dimostrare di meritare questo atto di fiducia. Ospina lo seguirà come un'ombra. Magari giocando in Europa League, come faceva spesso all'Arsenal, quando era il vice di Cech. Perché a Ospina certi ruoli non spaventano.