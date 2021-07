Meret, festa nel suo Friuli: «Siamo stati una famiglia»

Festa grande a Flambruzzo di Rivignano per Alex Meret, il portiere del Napoli fresco campione d'Europa con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini. Meret, originario della piccola frazione friulana, ha ricevuto una targa dalle mani del sindaco e un abbraccio caloroso dalla comunità che lo ha visto crescere prima come uomo e poi come calciatore.

«Mi riempie d’orgoglio essere qui, abbiamo fatto un’impresa e siamo felici di aver regalato una gioia agli italiani. Ci credevamo dall’inizio, partita dopo partita avevamo sempre più fiducia. Siamo stati come una famiglia. Siamo stati d’esempio per tanti, speriamo di regalare altre gioie ora» le parole del portiere azzurro che si aggregherà al gruppo di Spalletti per il ritiro di Castel di Sangro.