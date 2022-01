Meret, foto senza mascherina: «Ma solo un attimo, conosco le regole»

Tanta l'attenzione ai contagi che crescono in quest'ultimo periodo, una "paura" che ha coinvolto anche i tifosi del Napoli. Il club azzurro, al momento, ha in quarantena i positivi Lozano, Elmas e Osimhen, oltre a Petagna e Malcuit entrati in isolamento dopo il contatto con alcuni positivi al covid. Dopo le foto pubblicate sui social da Alex Meret senza la abituale mascherina, alcuni tifosi hanno richiamato il portiere azzurro, che ha prontamente risposto: «Per tutti i commenti sulla mascherina, ovviamente l’ho tolta solamente per fare le foto rimanendo a distanza da tutti. Conosco benissimo, come tutti voi, la situazione in cui siamo e perciò so i comportamenti che devo tenere».