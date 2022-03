Meret, nuovo infortunio: frattura alla vertebra lombare

Ancora brutte notizie per Alex Meret. Come riportato dal sito ufficiale del Napoli, in seguito agli accertamenti strumentali effettuati presso la clinica Pineta Grande, il portiere azzurro ha riportato una frattura del processo trasverso di sinistra della seconda vertebra lombare.

Il portiere napoletano da domani inizierà il percorso riabilitativo in attesa di capire quali siano i tempi di recupero. Già a inizio stagione, Meret aveva avuto un problema alle vertebre, un infortunio che l'aveva tenuto fuori quasi tutto settembre e l'aveva fatto scivolare indietro nelle gerarchie di Luciano Spalletti. Il portiere resterà ai box e sarà monitorato almeno per le prossime tre settimane.