Meret, c'è il Torino di Juric sul portiere: piace a Vagnati

Il Napoli continua a lavorare sul portiere, il club azzurro vuole regalare a Spalletti un profilo come quello di Keylor Navas per il prossimo anno. Ma in caso di arrivo, dall'azzurro dovrà uscire Alex Meret, portiere arrivato in azzurro nel 2018 e mai realmente capace di prendersi la porta con le gestioni Ancelotti, Gattuso e appunto Spalletti.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il portiere classe 1997 campione d'Europa può lasciare Napoli in prestito per il prossimo anno: tra le opzioni per il futuro potrebbe esserci il Torino di Ivan Juric, perché il ds dei garanata Vagnati è un suo grande estimatore sin dai tempi della Spal, con cui Meret ha giocato in Serie B e in Serie A.