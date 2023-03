Meret come Osimhen: maschera protettiva per la frattura al naso

Non solo Victor Osimhen, anche Alex Meret è pronto a indossare in campo una maschera protettiva per il volto. Dopo il siparietto social di qualche giorno fa, il portiere azzurro si dovrà difendere dall'infortunio subito contro il Torino: «La maschera che ho consegnato a Meret l’ho realizzata velocemente, siamo stati costretti a fare le ore lunghe di notte e stamattina l’abbiamo consegnata» le parole del dottor Roberto Ruggiero, specializzato in chirurgia tecnologica.

«La maschera è la stessa indossata da Osimhen, diversa nella forma. Dovrà portarla per un mese. I medici stabiliscono fino a quando è necessaria, poi i calciatori decidono cosa vogliono fare» ha continuato a Radio Crc l'esperto. Ma i tifosi del Napoli possono stare tranquilli: «Sembra se lo sia procurato nello scontro fortuito con Kim contro il Torino. Ma la frattura del setto nasale non necessita di un intervento».